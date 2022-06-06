شاهد .. بسمة وهبة قررت دخول القبر وحدها وأغلقوا عليها لمدة ساعة.. وعندما فتحوا كانت في حالة مزرية وماحدث لها بالأسفل لم يصدقة أحد !!

انت الان تتابع خبر بسمة وهبة قررت دخول القبر وحدها وأغلقوا عليها لمدة ساعة.. وعندما فتحوا كانت في حالة مزرية وماحدث لها بالأسفل لم يصدقة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

قد تكون التجربة التي قررت الإعلامية بسمة وهبة خوضها واحدة من أكثر التجارب غرابة في الوسط الإعلامي.

بسمة وهبة قررت أنها ستدخل القبر لمدة ساعة واحدة، وسيتم إغلاق باب القبر عليها لترى ما يحدث في هذه المدة بمفردها.

جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامجها "هي مش فوضى" الذي قدمته على شاشة قناة Ten.

وبعد تنفيذ التجربة لمدة ساعة وفتح القبر ظهرت بسمة وهبة وهي في حالة مزرية للغاية وقد انهارت بداخله من البكاء بسبب الوحشة الكبيرة التي عانتها فيه.

وعند خروجها من التجربة، تحدثت بسمة وهبة عن شعور الوحشة والخوف الذي انتابها داخل القبر المغلق حيث لا ينفع لا مال ولا سلطة ولا أي شيء دنيوي.

وأوضحت وهبة: قررت كسر الوحشة بقراءة القرآن لكن العتمة لم تساعدها على ذلك الشعور.