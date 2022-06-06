شاهد .. سألوا أحمد أبو هشيمة هل ياسمين صبري تمتلك مصنع حديد بإسمها ؟؟ .. فأجاب بدون تردد وكشف الحقيقة المخفية للعلن !

انت الان تتابع خبر سألوا أحمد أبو هشيمة هل ياسمين صبري تمتلك مصنع حديد بإسمها ؟؟ .. فأجاب بدون تردد وكشف الحقيقة المخفية للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدر اسم النجمة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما كشف الإعلامي محمد الغيطي حقيقة إنشائها مصنع حديد.

كشف الإعلامي محمد الغيطي، حقيقة إنشاء الفنانة ياسمين صبري مصنع للحديد بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية اسمه "حديد ياسمينا".

وقال محمد الغيطي خلال برنامج "تقدر مع الغيطي" المذاع على قناة "الشمس": "تواصلت مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسألته عن مدى صحة خبر إنشاء ياسمين صبري لمصنع حديد فقال لي دي نكتة واحد مطلعها وللأسف الناس بتروجها لحد لما بقت تريند".

وأكد:"مفيش لا حديد ياسمينا ولا حد صابرينا وده كلام نكتة، وعلى عهدة أحمد أبو هشيمة ليا دي نكتة".

وقد سبق وتصدر اسم النجمة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل وذلك بعد نشرها لجلسة تصوير جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت ياسمين صبري خلال الجلسة بفستان من اللون الأبيض وسط الحدائق والأشجار، وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

وفي سياق آخر بدأت الفنانة ياسمين صبري الاستعداد لمسلسلها الجديد “الشادر” الذي تعود به للدراما بعد غياب أكثر من عامين، منذ آخر مسلسلاتها “فرصة تانية” الذي قدمته في رمضان 2020.