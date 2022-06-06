شاهد .. ’’وصية سمير صبري تظهر للعلن وتفاجأ جميع اسرته‘‘.. لن تصدق لمن كتب ثروته بعد التأكد من عدم وجود أولاد ؟؟ مفاجأة تهز الوسط الفني !

انت الان تتابع خبر ’’وصية سمير صبري تظهر للعلن وتفاجأ جميع اسرته‘‘.. لن تصدق لمن كتب ثروته بعد التأكد من عدم وجود أولاد ؟؟ مفاجأة تهز الوسط الفني ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

صدم الناقد الفني طارق الشناوي الجمهور حول مثير ثروة الفنان الراحل سمير صبري، وحقيقة وجود ابن له من زوجة إنجليزية.

وقال طارق الشناوي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم : سمير صبري في وصيته المعلنة لم يقل إن الميراث لابنه وقال لأولاد أخته، ولو عنده أولاد كان أكيد ذكر ذلك في وصيته.

وأضاف : طبقا لما كان يتردد، الولد يعيش في لندن ولم يزر والده كثيرا، لكن ذلك لا يجعله يغفل في الوصية الميراث لابنه الوحيد، وهذا دفعني لقول إن سمير لم ينجب وقد يكون تزوج وهو ذكر ذلك أكثر من مرة، وحكاية الإنجاب حتى لو ذكرها في أحد البرامج ممكن تكون شطحة خيال وهذا يحدث أحيانا.

وتابع: ابنه الوحيد إذا كان موجود كان لازم يقول حاجة عن أبوه من أسبوع، والمخرج محمد التركي الذي أوصاه سمير صبري بتغسيله وكان أقرب الناس له في مصر لم يذكر وجود أولاد لسمير صبري، ولو كان في أولاد كان قال ذلك وقال اسمه، أو كنا سمعنا ابنه يتكلم عنه.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري توفي في 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عاما.