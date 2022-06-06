أخبار اليمن : اليمن تدين إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الكريم

اليمن تدين إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الكريمأدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم الهندي.

واعتبر وزير الخارجية المهندس هشام شرف، إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للرسول الكريم، استفزازاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم في مختلف أنحاء العالم، ونحو ٢٠٠ مليون مسلم في الهند.

وأشار إلى أن هذه الإساءة ستلقي بظلالها السلبية على علاقات الهند بالعالم الإسلامي، وتهديد السلم الاجتماعي فيها.. مؤكدا أن هذه الإساءة لن تنال من عظمة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا من القيم والمثل التي جاء بها ودعا إليها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد اختتم وزير الخارجية تصريحه، بدعوة المجتمع الدولي إلى إدانة التصريحات التي تُثير الكراهية وتسيء للأديان والرموز الدينية.

