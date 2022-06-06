أخبار اليمن : قطة مجتهدة “تتخرج” من إحدى الجامعات

قطة مجتهدة “تتخرج” من إحدى الجامعات
لم تعد المثابرة على التعلم واستذكار الدروس مقصورة على البشر، حيث قلبت القطة "سوكي" الموازين بجلوسها ساعات طوال تنصت باهتمام للمحاضرات عبر تطبيق "زووم".
برفقة صاحبتها، فرانشيسكا بوردير الطالبة في جامعة تكساس في أوستين الأمريكية، واظبت "سوكي" على حضور جميع المحاضرات في المنزل وكانت تبدي اهتماما كبيرا.
تقول فرانشيكسا: "كلما أردت الإصغاء إلى محاضرة عبر زووم، كانت القطة تجلس أمام شاشة الحاسوب مستمعة طوال الوقت"، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
وتضيف أن "سوكي" ستشاركها في حفل التخرج من الجامعة المقرر العام الحالي 2022، معربة عن رغبتها أن تكون القطة ضيفة شرف خلال حفل تخرجها.
وظهرت "سوكي" وهي مرتدية زي التخرج إلى جانب فرانشيكسا في تغريدة نشرتها الأخيرة على "تويتر".وكالات
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