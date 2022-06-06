شاهد .. إنتي تافهة وأبوكي معرفش يربيكي.. لن تصدق ماذا قالت هذه المتصلة للداعية مبروك عطية وجعلته يجن جنونه ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر إنتي تافهة وأبوكي معرفش يربيكي.. لن تصدق ماذا قالت هذه المتصلة للداعية مبروك عطية وجعلته يجن جنونه ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

خرج الدكتور مبروك عطية عن شعوره ووجه ألفاظاً صادمة خلال مكالمة مع متصلة سألته صحة إجراء والدها الذي يملك بيتاً، ويحاول أن يقوم بتمليكه لأولاده الذكور قبل مماته.

وقالت المتصلة إن والدها يخشى إذا مات أن تهب بناته ميراثهن من والدهن لأزواجهن، ولهذا قام بهذا الفعل.

من جانبه رد عليها مبروك عطية بأن هذا الفعل غير جائز وبأن على الإنسان أن يتوكل على الله، وأن لا ينخدع بالأوهام، مضيفاً: لو فعلاً عملتي كده بعد وفاة والدك فيبقى انتي تافهة وأبوكي تافه ومعرفش يربيكي.