شاهد .. شاب يطلب خطبة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب وبكل جرأة.. لن تتوقع رد كيف كان رد الأخيرة الصادم !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر شاب يطلب خطبة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب وبكل جرأة.. لن تتوقع رد كيف كان رد الأخيرة الصادم !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ميزة أسأل شيرين، وتبادلت العديد من الأحاديث معهم، كما سأل المتابعين الفنانة العديد من الأسئلة الخاصة والعامة.

حيث كتب احد المتابعين لشيرين في الأسئلة، انه يريد خطبة ابنتها، وبكل جرأة قائلا:"اريد اخطب بنتج"، حيث تفاعلت الفنانة مع الطلب بطريقة طريفة ومضحكة معلقة: "انت بتتكلم في السياسة ومش عايزه امد ايدي عليك، جواز اية لسه في تعليم ومستقبل".

وسألها احد المتابعين ايضا، عن العمر الذي تريد تزويج بناتها فيه، وردت شيرين :"بصراحة انا من اولوياتي و اولوياتهم الدراسة وانهم يشتغلو ويكون عندهم كارير بعدها هي حتعرف تختار شريك حياتها صح".

ويذكر ان شيرين كانت متزوجة من الموزع الموسيقي مدحت خميس، ثم تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في عام 2007، ولها ابنتين منه هما مريم وهناء، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات، و تزوجت في 7 أبريل 2018 من المغني حسام حبيب، ولم يحضر حفل الزفاف سوى أفراد العائلة وفي ديسمبر 2021 أعلنت طلاقها من منه قائلة "الآن أصبحت حُرّة وغَير مُستَعبَدَة".