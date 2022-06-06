شاهد .. مفاجأة تقلب الوسط الفني رأساً على عقب.. الكشف أخيراً عن الديانة الحقيقية للفنانة ‘‘فيروز’’ والذي أخفتها عن كل أقاربها وأهلها !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة تقلب الوسط الفني رأساً على عقب.. الكشف أخيراً عن الديانة الحقيقية للفنانة ‘‘فيروز’’ والذي أخفتها عن كل أقاربها وأهلها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

نُهاد وديع حداد والمعروفة بالاسم الفني فَيروز، مطربة ومغنية وممثلة لبنانية وُلدت في بيروت.

تعد من أقدم فنّاني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية.

الزوج: عاصي الرحباني (متزوج 1955–1986)

التعليم: Lebanese National Higher Conservatory of music

الديانة.. مسيحية

الابناء: زياد الرحباني، ريما رحباني، هالي رحباني، ليال رحباني