شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للفنان ’’محمد فؤاد‘‘ في عمر الستين.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم وعلامات الشيخوخة واضحة عليه ! (اتفرج صور)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للفنان ’’محمد فؤاد‘‘ في عمر الستين.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم وعلامات الشيخوخة واضحة عليه ! (اتفرج صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أحيا الفنان محمد فؤاد، مؤخرا حفلا غنائيا بأحد الأندية الرياضية بمنطقة المعادي، استقبله الجمهور خلالها بحفاوة كبيرة.

وظهر فؤاد، خلال الحفل بوزن زائد والتجاعيد تملأ وجهه، وهو ما لفت انتباه جمهوره ومحبيه خلال الحفل الغنائي.

وقدم "فؤاد" بالحفل عدة أغاني، منها: "بين إيديك"، "كداب"، و"الليل الهادي"، و"ابن بلد"، و"الحب الحقيقي"، وغيرها من الأغاني ما بين الجديد والقديم.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "وحشنا صوتك أوي، مفتقدين أحلى الأغاني"، "ما شاء الله عودة قوية تستاهل كل خير"، "كنت منور والحفلة كانت تجنن والأغاني تحفة وخصوصا (حيران كده ليه)"، "الحب كله"، "فؤش مصر الأصيل"، "متألق كالعادة يا فؤش"، "أسعدتنا وفرحتنا.. كل سنة وأنت طيب يا فؤش.. من زمان وأنا نفسي أحضر لك حفلة".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "حقيقي محترم وجميل وجدع"، "الوزن الزايد عدو الإنسان في كل شيء.. فنان راقي محبوب"، "كانت حفلة جميلة ومبسوطة أوي اني كنت في أول صف وشوفتك وسمعتك من قريب"، "حفلة فوق العظمة"، "الله يحميك يا رب أحلى فؤش"، "أحلى فؤش.. فن الزمن الجميل".

جدير بالذكر أن الفنان محمد فؤاد، كان من بين النجوم الذين حضروا احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من أبناء الشهداء، والأطفال من ذوي القدرات الخاصة.