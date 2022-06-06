شاهد .. بينهم جوني ديب.. 6 نجوم تنفر الفنانات من التمثيل معهم بسبب رائحة أنفاسهم الكريهة.. الأسماء لن تتوقعها وستصيبك بالصدمة !

انت الان تتابع خبر بينهم جوني ديب.. 6 نجوم تنفر الفنانات من التمثيل معهم بسبب رائحة أنفاسهم الكريهة.. الأسماء لن تتوقعها وستصيبك بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

ليس كل ما يلمع ذهبًا، المظاهر البراقة خادعة، وعلى الرغم من أن هذا يبدو صادمًا إلا أن نجومًا عالميين اشتهروا برائحة الفم السيئة، الأمر الذي دفع زملاءهم للتندر عليهم كثيرًا في برامج حوارية أو تصريحات صحفية، وأخبروا أنهم شعروا بالنفور منهم أثناء تمثيل مشاهد القبلات.

أبرز الفنانين المعروفين برائحة أنفاسهم الكريهة :

1- جوني ديب وأنجلينا جولي:

ذكرت النجمة “أنجلينا جولي” أنها لا تحب معانقة أو تقبيل زميلها “جوني ديب”؛ نظراً لرائحة التدخين المنبعثة من فمه، وعندما كان التصوير يتطلب أن تقترب منه، كانت تطلب منه استخدام أقراص النعناع في كل مرة.

واعترف “ديب” بأنه لا يطيق ذلك، ولكنه ينفذ طلبها من أجل الحفاظ على سعادتها، الغريب أن “براد بيت” يتذمر من “أنجلينا” بسبب رائحة أنفاسها أيضًا.

قال زملاء “جوني ديب” أيضًا، إنه لم ينظّف أسنانه لأشهر عدّة عند تجسيد شخصيّة جاك سبارو في سلسلة “Pirates Of The Caribbean بايرتس أوف ذا كاريبيان”؛ وذلك للحصول على أسنان صفراء اللون.

2- أنجلينا جولي وبراد بيت

على الرغم من أنه صرح ذات مرة أنه لا يستحم إلا نادرًا ويفضّل استخدام المحارم المعطّرة الخاصّة بالأطفال عند الحاجة، إلا أنه اختار ذات مرة مفاجأة زوجته السابقة الممثلة “أنجلينا جولي” في عيد الحب، بشرائه علبة أقراص النعناع لإزالة رائحة الفم الكريهة، إذ إنّه غالباً ما ينتقد رائحة فم “جولي”، والتقطت عدسة مصورين الباباراتزي ما كُتب على علبة أقراص النعناع، فكان مكتوبًا عليها: “كل ما شئت.. لإزالة الرائحة الكريهة”.

وكشفت التقارير الإعلامية في وقتها أن “أنجلينا” لم يُعجبها على الإطلاق هذا المزاح، خصوصاً أنّه يعيب عليها دائماً رائحة فمها الكريهة.

3- مريم فخر الدين وعبد الحليم

على الرغم من أنهما شكلا ثنائيًا رومانسيًا في الفيلم الشهير “حكاية حب”، إلا أن الفنانة “مريم فخر الدين” كان لها تصريح مثير للجدل بشأن “قبلة” عبد الحليم حافظ.

وقالت في إحدى المقابلات التليفزيونية إنَّ رائحة فمه كانت كريهة ورفضت أكثر من مرة أن يقبلها إلا بعد أن ينظف فمه ويعطر أنفاسه، لكنها عللت ذلك بأنه كان مريضًا ويتقيئ دمًا، ذلك مع الأدوية التي يتناولها شكلوا رائحة غير مستساغة للعندليب “عبد الحليم حافظ”.

4- جينفير لورانس وليام هيمسورث

في جرأة صادمة، صرّح الممثل ليام هيمسورث خلال لقائه في برنامج “ذا تونايت شو” بأن تقبيله لجينيفر لورانس “تجربة مقزّزة”، لا يتحمّلها.

وقال: “أيّ مشهد تقبيل بيني وبين جينيفر يعدّ مشهداً غير مريح، ولا أتحمله”.



وتابع: “قبل تصوير المشهد تُخبرني أنها أكلت لتوّها تونا أو ثوماً ولم تغسل أسنانها، وعندها أقول لنفسي: رائع، لا أستطيع الانتظار حتى أتذوّق الطعم”.

وكانت “جينيفر لورانس” شاركت القصة الطريفة أثناء تمثيلها سلسلة أفلام “ذا هانجر جيمز The Hunger Games”، مع “هيمسورث “، حيث كان عليهما تأدية مشهد لقبلة في السيناريو، لكنها حذرت من أنها تناولت للتو تونا مع الثوم ولم تغسل أسنانها، وقالت إنها لا تهتم كثيرًا بالعناية بنظافة أسنانها، متابعة: “أنا لم آتِ من هوليوود ولم أنشأ هنا، أنا من كنتاكي”.

5- جوليا روبرتس وكليف أوين

ربما لا تصدق أنّ الممثّلة الجميلة والأنيقة “جوليا روبرتس” من ضمن النّجوم الذين لديهم رائحة فم كريهة، وهذا ما أكّده مرافق سابق لها وأشار قائلا: “رائحة جوليا كريهة جداً وهي لا تحبّذ الاستحمام كثيراً لأنّها من المحافظين على البيئة وتفضّل توفير المياه، كما تعتبر أنّ كثرة الاستحمام تساهم في إتلاف الشّعر”.

وقال “كليف أوين” في كواليس فيلم Duplicity” دوبليسيتي” إن رائحة أنفاس جوليا تشبه قليلًا الثوم مع زبدة الفول السوداني.