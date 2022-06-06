شاهد .. عروس شديدة الجمال تصدم عريسها بشرط غريب أمام الحضور قبل عقد القران.. لن تصدقوا ماذا طلبت وبكل جرأة ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر عروس شديدة الجمال تصدم عريسها بشرط غريب أمام الحضور قبل عقد القران.. لن تصدقوا ماذا طلبت وبكل جرأة ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، عروس مصرية تشترط على زوجها الإحسان إلى والديها خاصة الأم، كشرط رئيسي قبل التوقيع على عقد الزواج.

وظهر في الفيديو، العروس المصرية تلزم العريس بالإحسان لوالدتها أمام الحضور قبل عقد قرانها، معقبة:"أمي ثم أمي ثم أمي"، لافتة: "مانا مش هسيب بيت أهلي بالساهل".

وأثار فيديو العروس المصرية، تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع السوشيال ميديا، فبعضهم رأى أن العروس تعنف العريس بطريقة غير لائقة أمام الحضور، والبعض الآخر اعتبر أن ما قالته من دافع حبها الشديد لوالدتها.