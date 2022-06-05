شاهد .. دعاء فاروق : ظلت عذراء 7 أشهر بعد زواجها والصدمة الكبرى ما حصل في ليلة الدخلة !! (فيديو صادم)

انت الان تتابع خبر دعاء فاروق : ظلت عذراء 7 أشهر بعد زواجها والصدمة الكبرى ما حصل في ليلة الدخلة !! (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/06 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

قصة غريبة روتها فتاة مصرية للإعلامية دعاء فاروق في برنامجها إسأل دعاء المذاع على قناة النهار الفضائية.

وروت الفتاة وتدعى ميرنا من محافظة كفر الشيخ مأساتها مع الزواج وزوجها، قائلة: "تم خطبتي لمدة عام ونصف وبعد ذلك تزوجت زوجي وأقمنا مع بعضنا 7 شهور ومنذ زواجي لم يحدث بيننا شيء، بسبب خوفي منه وهو تفهم ذلك وقال لى ليلة الدخلة: أنا مش هقرب منك نهائي بسبب خوفك مني وعلشان متكرهنيش، وأنا صدقته".

وتابعت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "أسأل دعاء": "ظلت عذراء مدة 7 شهور وثم انتابتني حالة من الخوف والقلق والتوتر، وهو كان يرفض الاقتراب مني لخوفه عليا وكان دائمًا يقول لى: أنا بحبك ومش فارق معايا حاجة، وتوجهت لكثير من ألأطباء النفسيين ومتخصصين فى الصحة وغيرها.

وأكد الجميع أكد أنه يجب على زوجي أخذ موقف وعليه أن يمارس معي حقوقه الشرعية والعلاقة ، ثم سافر فترة للخارج وبقيت على هذا الوضع، وعاد إجازة شهر قولت: في ايه خلاص أنا عايزة أخلص أنا مش خايفة من حاجة.. خلصني، ولكني فوجئت به يقول لي أنا اللي خايف، وتم الطلاق".