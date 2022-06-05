شاهد .. بعد تقدمها في السن.. ظهور مفزع ومُغاير للنجمة ’’مي عز الدين‘‘ بدون مكياج.. علامات الشيخوخة تغزو وجهها وعمرها الحقيقي سيصدمك !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر بعد تقدمها في السن.. ظهور مفزع ومُغاير للنجمة ’’مي عز الدين‘‘ بدون مكياج.. علامات الشيخوخة تغزو وجهها وعمرها الحقيقي سيصدمك !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

تشتهر النجمة المصرية مي عزالدين بجمالها الطبيعي، وتسعى دائماً لنشر صورها دون مكياج، فهي تفضل دائماً المظهر الطبيعي عن المتكلف حتى في مقابلاتها التلفزيونية.

حتى إنها اشتهرت بأنها الأكثر جُرأة بين النجمات العربيات في الظهور دون مكياج.

وتبلغ مي عز الدين اليوم 42 عاماً، ولا تزال دون زواج برغم جمالها الطاغي.

لكن حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على أنستغرام أعادت تداول صور للنجمة مي عز الدين ظهرت فيها بدون مكياج.

وبدت التجاعيد واضحة على ملامح النجمة مي عز الدين التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصورة أن وجه مي عز الدين صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وخاضت النجمة مي عز الدين السباق الرمضاني بمسلسل "جزيرة غمام" وجسدت فيه فيه دور جديد ومختلف ع