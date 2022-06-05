شاهد .. هذا الطفل الموجود في الصورة كبر وأصبح مغني وممثل مشهور.. أتهم بتقديم اعمال هابطة للوصول الى النجاح.. قوي الملاحظة فقط سيعرفه !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل الموجود في الصورة كبر وأصبح مغني وممثل مشهور.. أتهم بتقديم اعمال هابطة للوصول الى النجاح.. قوي الملاحظة فقط سيعرفه !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

ولد هذا الفنان في الجيزة، وهو الأصغر بين إخوته، بدأ التمثيل مبكرا في مسرح المدرسة، وشاهده الناقد أحمد عبد الحميد، وكتب عنه بجريدة الجمهورية، وأقنع أمه بأن يواصل تعليمه في المعهد العالي للفنون المسرحية.

انه الممثل والمغني المصري "محمد رمضان"، تزوج رمضان مرتين، حيث رزق بأبنته "حنين" في زواجه الاول، والذي استمر 4سنوات، ثم تزوج ثانية من "نسرين عبد الفتاح"، التي انجبت له طفلين "علي" و"كنز".

كما ذكر محمد رمضان في لقاء تلفزيوني سابق ، أن الفنان عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما، حيث بدأ رمضان بأدوار صغيرة إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم "إحكي يا شهرزاد"، وأصبح رمضان من نجوم الصف الأول، وذلك بسبب قيامه بدور البطولة في مجموعة من الأفلام، كما حققت أفلامه تلك إيرادات عالية، وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد.

وقد اتهمه بعض النقاد بالتشبه بأحمد زكي وتقليده، كما اتهمه فنانون وإعلاميون بتقديم أعمال "هابطة" للوصول للنجاح، واعتبروه أحد أسباب شيوع مفاهيم العنف في فكر وثقافة الشباب الصغير، كذلك انتقده بيومي فؤاد، قائلا: "يجب على محمد رمضان التخلي عن أدوار البلطجة والتي تحمل العداء والبغضاء للمجتمع"، كما وجهت الإعلامية لميس الحديدي انتقادًا لفيلم رمضان "عبده موتة"، حيث اعتبرته شرارة غرس ثقافة العنف في الأطفال "، بينما رد رمضان على ذلك عبر فيسبوك: "يا أستاذة لميس عبده موتة فيلم يناقش ظاهرة موجودة في مجتمعنا ولا حضرتك عايشه في دبي!"، وأضاف :"السينما تجارة مثلما صار الإعلام تجارة".

ومن ابرز افلامه: فيلم الديزل، الكنز، واحد صعيدي، قلب الأسد، حصل خير، عبده موتة، احكي يا شهرزاد، ورامي الاعتصامي، كما قام بالعديد من المسلسلات التلفزيونية اشهرها: مسلسل موسى، الأسطورة، لهفة، ابن حلال.