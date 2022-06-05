شاهد .. جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض جسدها بأجرأ إطلالة خادشة على الإطلاق ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض جسدها بأجرأ إطلالة خادشة على الإطلاق ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة الاستعراضية جورجينا رودريغيز في مهرجان كان كأول ظهور لها من بعد عملية الولادة، فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير بسبب ما وصفوه بـ الأمر الذي لا يصدق!.

وفي التفاصيل، شاركت حبيبة أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، صورة عبر صفحتها الرسمية على منصة تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، حيث ظهرت عارية الظهر تماماً.

وتوثق الصور لحظة عبورها السجاد الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي، وهي في كامل أناقتها مرتدية فستانا أنيقا فضي اللون، وتصفيفة شعر بسيطة جاءت متناسقة مع إطلالتها.

وأرفقت جورجينا رودريغيز مع الصورة تعليقا قالت فيه: "من مهرجان السينما الأفضل في العالم نعود من جديد بعد غياب".

ورحب جمهور الفنانة الاستعراضية بعودتها بعد غياب استمر لأكثر من شهر تبع ولادتها.

وأبدى الجمهور دهشته من سرعة استرجاع جورجينا للياقتها وملامحها الجميلة بعد عملية ولادة مضنية.