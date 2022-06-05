شاهد .. مأذون يكشف حيلة ماكرة لا يتوقعها عقل لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها : الشيطان قعد يعيط !! (لن تصدقوا ماذا فعلت)

انت الان تتابع خبر مأذون يكشف حيلة ماكرة لا يتوقعها عقل لزوجة لاكتشاف خيانة زوجها : الشيطان قعد يعيط !! (لن تصدقوا ماذا فعلت) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر المأذون الشرعي أحمد رفعت، منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن أغرب قصة طلاق له منذ 7 سنوات.



وقال في تدوينة عبر صفحته : بقالي 7 سنين شغال مأذون اغرب حالة طلاق جاتلي من ساعة ما اشتغلت .



وأضاف: الزوجين حضرو فا أنا الطبيعي بسأل علي أسباب الطلاق .. قالت الزوجة علشان بيخوني فقولتلها حضرتك عندك دليل بالكلام دا؟.



وأضاف: قالت لي أنا شكيت فيه .. فالصبح وانا بلبسه الفانلة ( الملابس الداخلية ) لبستهاله بالشقلوب ( بشكل خاطيء) ولما روّح وبيغير لقيته لبسها بالمعدول (بشكل صحيح ) فا أتأكدت إنه بيخوني.



وعلق المأذون ساخرا: خلتني قومت من مكاني وصفقت لها وابليس رمي السيجارة وقعد يعيط.



وأضاف ساخرا: فا انا بنصح كل راجل يخلي بالو من فانلاته و بوكسراته و شراباته علشان دول ملهمش ملة.