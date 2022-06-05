أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه

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دوت الخليج -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /علي احمد علي الفقيه، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس وعمل الخير. الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيهبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /علي احمد علي الفقيه، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس وعمل الخير. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /عبدالله علي أحمد الفقيه، والى الاستاذ/ هلال علي أحمد الفقيه، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 201 مديرية الحداء، نائب مدير التربية بمديرية الحداء، والى كافة آل الفقيه في ثوبان مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

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