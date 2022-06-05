اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه
c1880206e4.jpg
abb2613ce3.jpg
5cba842bf4.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ

638c7c076c.jpg
دوت الخليج -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /علي احمد علي الفقيه، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس وعمل الخير.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /عبدالله علي أحمد الفقيه، والى الاستاذ/ هلال علي أحمد الفقيه، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 201 مديرية الحداء، نائب مدير التربية بمديرية الحداء، والى كافة آل الفقيه في ثوبان مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

0228519299.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
39ac288160.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
3e9ea60c0f.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 73a7bc68bf.jpg 2003-2022 3e17864cc0.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الفقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا