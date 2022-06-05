شاهد .. ليست يسرا ولا عبلة كامل.. لن تصدق من كانت ستقوم بدور ’’فاطمة كشري‘‘ في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. ستنصدم بعد أن تعرف هويتها !!

انت الان تتابع خبر ليست يسرا ولا عبلة كامل.. لن تصدق من كانت ستقوم بدور ’’فاطمة كشري‘‘ في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي .. ستنصدم بعد أن تعرف هويتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

استطاع مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أن يحظى بمشاهدات عالية رغم مرور ربع قرن على عرضة الأول ومع كل مرة يعاد أيضا، ويعتبر أحد أهم الاعمال المصرية التي قدمت في الماضي.

وقدم فريق عمل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حالة من التناغم وساعدوا جميعهم في نجاح المسلسل بشكل كبير جدا حتى وقتنا هذا، فلكل واحد منهم موهبة مميزة وأبرز بها دوره في المسلسل.

ور الشريف وعبلة كامل دويتو ناجح وكان نور الشريف وعبلة كامل، عبد الغفور البرعي، وفاطمة كشري، حالة من الألفة والتناغم وكأنهم زوجين حقيقين، فقد برع كليهما في تقديم الدور وذلك ليست المرة الأولى في اتقانهم دور مثل هذا.

والمفاجأة أن فريق العمل الذي قدم مسلسل لم يكن هو الذي وقع عليه الاختيار في بداية الأمر ففي البداية كان هناك عدد من الترشيحات بداية من المخرج وحتى الممثلين.

فالمنتجة ناهد فريد شوقي في البداية طلبت من المخرج محمد شاكر إخراج العمل لكنه اعتذر، فطلبت من كاتب المسلسل

السيناريست مصطفى محرم أن يرشح لها مخرج، فرشح لها زوج شقيقة زوجته المخرج أحمد توفيق فوافقت.

كان المرشح الأول للمسلسل لتقديم دور البطولة، عبد الغفور البرعي، الفنان محمود عبد العزيز.

كما أن عبلة كامل لم تكن المرشحة الأولى بل كان هناك اختيار الفنانة الراحلة معالي زايد، ولكن رأى المخرج والمنتج أنها ستسبب أزمة في الحارة لأن الناس سيتهافتون عليها.