شاهد .. مش بالعافية.. ميدو يصدم الكل ويوجيه إهانة قاسية لمحمد أبو تريكة على الهواء وعمرو أديب غير مستوعب ما قاله !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مش بالعافية.. ميدو يصدم الكل ويوجيه إهانة قاسية لمحمد أبو تريكة على الهواء وعمرو أديب غير مستوعب ما قاله !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

فجر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام والشهير بميدو جدلاً كبيراً بعد تصريح مفاجئ بحق نجم المنتخب المصري سابقاً محمد أبو تريكة.

وقال ميدو إن محمد أبو تريكة ليس من أفضل 5 لاعبين في تاريخ قارة أفريقيا، مردفا:" مش بالعافية يا جماعة".

ميدو قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أبو تريكة لاعب أمتع الجماهير وسعدت باللعب أمامه إلا هناك لاعبين مصريين أفضل منه.

التصريحات التي أثارت اندهاش عمرو أديب لم تتوقف، حيث قال ميدو،:" لو سألت أبو تريكة نفسه هيقولك حسام حسن لا يقارن بأحد فهو أفضل لاعب مصري إلى الآن ويستحق أن يكون ضمن أفضل 5 لاعبين داخل القارة الافريقية.

وأوضوح ميدو بأن حسام حسن لو أتيحت له الفرصة لكان يلعب في ريال مدريد على أقل تقدير، مؤكدا أن موهبة حسام حسن تفوق محمد أبو تريكة رغم مكانة وتاريخ أبو تريكة في كرة القدم.