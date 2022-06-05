شاهد .. مصير مؤلم للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.. الجمهور يسأل من الله الرحمة لها وهذا ماحدث قبل ساعات !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر مصير مؤلم للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز.. الجمهور يسأل من الله الرحمة لها وهذا ماحدث قبل ساعات !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة لها أثناء تواجدها في أحد المستشفيات.

لم توضح ياسمين عبد العزيز تفاصيل وعكتها الصحية، مكتفية بالتعليق على الصورة التي نشرتها عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram كاتبة: "الحمدلله على نعمة الصحة".

وذكرت هذه الصورة محبي ياسمين عبد العزيز، بوعكتها الصحية الأخيرة، التي تعافت منها في سبتمبر 2021، حيث عبر المتابعون عن حزنهم للمصير المؤلم الذي تتعرض له الفنانة في كل انتكاسة تحدث لها، سائلين من الله الرحمة والشفاء لها.

وكانت قد وجهت رسالة في وعكتها الصحية السابقة إلى جمهورها وأصدقائها قالت فيها: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الاخيرة، إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله"

وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية منتصف يوليو الماضي، عندما أعلن الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية وطالب جمهورها بالدعاء لها.

ورغم غياب ياسمين عبد العزيز هذا العام عن دراما رمضان، لكنها حققت نجاحا كبيرا بالحملة الدعائية التي شاركت فيها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات.