شاهد .. لن تصدق لماذا قام ابن ‘‘أصالة نصري’’ بايقاف حفل والدته امام 13 الف شخص.. ماحدث أمام الملأ لا يُصدق !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق لماذا قام ابن ‘‘أصالة نصري’’ بايقاف حفل والدته امام 13 الف شخص.. ماحدث أمام الملأ لا يُصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

في موقف طريف أثناء إحياء النجمة أصالة حفلها في دبي في مساء الجمعة الثالث من يونيو، أوقفت الحفل لتبحث عن ابنها الأكبر خالد وسك الحضور.

خلال الحفل، توقفت أصالة عن الغناء، وقالت: "لودي فين"، ليرد عليها صارخا: "أنا هنا يا مامي، يا ماما، مش مصدق أنها بتنده علي أدام 13 الف واحد"، وبعدها غيرت من كلمات أغنيتها "لو تعرف حبيبي" لتضيف اسمه لها.

يذكر أن أصالة صرحت مؤخرا عن موعد طرحها لألبومها المصري في يوم 1 يوليو.

وتابعت كاشفه عن أغنيات أخرى تعمل عليها: لدي دويتو مع المطربة أسماء لمنور، أغنية مغربية انتهيت من تسجيلها لكن حتى الآن لا أعرف متى سيتم طرحها، ولدي دويتو آخر مع المطرب رامي صبري.