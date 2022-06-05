شاهد .. لو خيروك بين ليلى علوي ومنى زكي.. تختار مين؟؟ جميل راتب أجاب فوراً وكشف ما ب#قلبه للعلن !

انت الان تتابع خبر لو خيروك بين ليلى علوي ومنى زكي.. تختار مين؟؟ جميل راتب أجاب فوراً وكشف ما ب#قلبه للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

في لقاء سابق له في برنامج فحص شامل مع الإعلامية رغد شلهوب، طلبت المذيعة من الفنان جميل راتب الاختيار بين الفنانة منى زكي وليلى علوي وأيهما أجمل برأيه.

جميل راتب اختار فوراً بودون تفكير الجميلة ليلى علوي، فيإشارة إلى كونها برأيه أجمل من منى زكي.

ويعد الفنان جميل راتب أحد أركان الفن المصري وأهم فناني مصر خلال القرن الماضي وتخطت نجوميته مصر إلى العالم.

وفي بداية حياته درس الحقوق في القاهرة لعام واحد، ثم انتقل إلى باريس ليكمل دراسته.

تزوج من ممثلة فرنسية اعتزلت لاحقا أثناء تواجده في باريس. وانفصلا لاحقا مع الحفاظ على علاقة صداقة بحسب مصادر مصرية. وقدم خلال مسيرته الفنية 67 فيلماً سينمائياً.