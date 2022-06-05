شاهد .. أجمل من كل فنانات مصر.. زوجة ياسر جلال نجم مسلسل ’’الاختيار 3‘‘ تخطف العيون والقلوب في أحدث ظهور لها ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من كل فنانات مصر.. زوجة ياسر جلال نجم مسلسل ’’الاختيار 3‘‘ تخطف العيون والقلوب في أحدث ظهور لها ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

النجم المصري ياسر جلال مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد مشاركته في موسم رمضان 2022 الحالي، وحصوله على إشادات نقدية بعد أن أثار إعجاب الجمهور.

وقد تساءل كثيرون عن الحياة الخاصة لنجم مسلسل الاختيار 3، فهو نادر الظهور وقليل التحدث إلى الإعلام، حيث تسألوا عن عائلته البعيدة عن الأضواء والشهرة، بخلاف شقيقه الفنان رامز جلال.

تزوج الفنان ياسر جلال من السيدة هبة عبد المنعم والتي تعمل محامية وهي من خارج الوسط الفني، تم الزواج في عام 2006 ورزق منها بطفلين هما (قدرية) التي أسماها على اسم والدته و(جلال) على اسم والده.

وكان زواجهما زواج تقليدي لم يسبقه قصة حب ولكنه أعجب بجمالها ورقتها وأخلاقها وحجابها، وهي سر نجاحه في حياته وتقف دائمًا إلى جانبه وتسانده وقد كان يقول عنها أنها الجندي المجهول في حياته وسر نجاحه، رغم أنه قد تم إطلاق بعض الشائعات التي تفيد بأن الفنان ياسر جلال قد انفصل عن زوجته وارتبط بالنجمة اللبنانية نيكول سابا لكنه أكد أن كل ذلك مجرد شائعات وأن الصورة التي نشرت له مع نيكول هي من كواليس مسلسل “نور مريم”.

لدى الفنان ياسر جلال من زواجه الوحيد طفلين هما (قدرية) و(جلال) على اسم والده، وكان الفنان ياسر جلال قد ظهر مؤخرًا لأول مرة برفقة أولاده في برنامج تليفزيوني، خلال حلوله ضيفًا على برنامج Top Trending على قناة Ten.

وحظى الفنان ياسر جلال، بإشادات جماهيرية والكثير من ردود الفعل الإيجابية، وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، فور اللحظة الأولى لعرض دوره في مسلسل «الاختيار 3: القرار»، حيث يجسد شخصية سيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي.

ووصفه الجمهور أنه نجم رمضان الأول هذا العام، مشيدين بأدائه وتقمصه للشخصية بشكل متقن، من خلال الانفعالات ولغة الجسد ونبرة الصوت، وصولا شكل المكياج المميز الذي قربه جدا من الشخصية.