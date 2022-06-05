شاهد .. بعد طلاقهما.. زوجة أبو جبل طلعت ’’حامل‘‘ بطفله الأول.. ما فعلته بعد الخبر السعيد صدم كل المصريين ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد طلاقهما.. زوجة أبو جبل طلعت ’’حامل‘‘ بطفله الأول.. ما فعلته بعد الخبر السعيد صدم كل المصريين ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

عادت زوجة اللاعب المصري محمد أبو جبل سمارة يحيى لتتصدر التريند مؤخراً بعد أنباء حملها منه.

جاء ذلك بعد فترة من إعلان انفصالهما وذلك بسبب خلافات ساقة بينهما لم يتوصلا لحل بشأنها ليظن الجميع أن قصتهما انتهت، لكن أنباء حملها بطفله الأول أعادتها للضوء من جديد.

وقد اشتعلت هذه الأنباء بعد ظهورها الكثيف مؤخراً على إنستغرام، بعد فترة من الانقطاع، جراء أزمتها مع زوجها، والتي أكدها اللاعب في لقائه الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي.

وفيما يتعلق بحملها فقد أشعلت سمارة الجدل مؤخراً ونشرت صورة لها بلوك جديد وهي ترتدي خاتماً ذهبياً يبدو غالي الثمن.