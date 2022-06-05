شاهد .. أب في مصر يقتل طفله طعناً.. وعندما سألوه عن السبب صدم الشرطة والمحققين بما أعترف به !

انت الان تتابع خبر أب في مصر يقتل طفله طعناً.. وعندما سألوه عن السبب صدم الشرطة والمحققين بما أعترف به ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أقدم أب مصري، على قتل طفله بمركز المراغة في محافظة سوهاج بمصر، بسبب تكرار اللعب في الشارع.

وأفادت التحقيقات أن الأب المتهم بمقتل نجله، مدمن مخدرات، وسبق سجنه في قضايا تبديد إيصالات أمانة، موضحة أن المتهم أحدث إصابة في رأس نجله أودت بحياته.

وورد بلاغ للأجهزة الأمنية المصرية يفيد بوقوع حادث قتل بقرية الغريزات ووجود جثة، واتضح مصرع يوسف فرج، يبلغ من العمر 6 أعوام، متأثرا بإصابة على رأسه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وفق صحيفة "المصري اليوم".

فيما تبين أن والدة الطفل تقضي عقوبة السجن في قضايا إيصالات أمانة بسبب الزوج، وأن الوالد المتهم مدمن المخدرات، خاصة مخدر الشابو.