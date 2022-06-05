شاهد .. لن تتخيل صلة القرابة بين النجمة نيللي كريم والفنانة التي تزوجت ’’أبنها‘‘ بالخطأ وحينما علم أنها والدته انتحر فوراً !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تتخيل صلة القرابة بين النجمة نيللي كريم والفنانة التي تزوجت ’’أبنها‘‘ بالخطأ وحينما علم أنها والدته انتحر فوراً !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

نجمة من نجمات الزمن الجميل ارتبط اسمها بالفنانة نيللي كريم حيث تزوج ابنها من الأخيرة وأنجب منها كريم ويوسف قبل أن يحدث الانفصال عام 1999.

عانت الفنانة أميرة أمير خلال طفولتها من حياة قاسية بعدما سجن والدها لقتله أحد الموظفين واضطررها للعمل لإعالة أسرتها.

قدمت أميرة خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية الهامة، وتزوجت خلال حياتها خمس مرات.

أنجبت امير بنتاً وابنين من زوجين مختلفين وارتبط أحد أبنائها بالفنانة نيللي كريم قبل انفصاله عنها لاحقاً.

دخولها الوسط الفني

وجدت الفنانة أميرة أمير إعلاناً يطلب ممثلات جدد لفيلم حمل عنوان “ابنتي” وبعد تقدمها للاختبار نجحت أمير.

واختارها بعد ذلك المخرج نيازي مصطفى للعمل مع الفنانة عزيزة أمير التي اختارت لها اسمها الفني أميرة أمير.

وقد جسدت أميرة في الفيلم دور ابنة عزيزة في الفيلم الذي تم عرضه عام 1944 ولاقى نجاحاً كبيراً.

ويقال أن أميرة بعد ذلك بدأت تقول لجمهورها أنها ابنة عزيزة أمير حتى ضجت الأخيرة منها وبينت أنها ليست والدتها.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة أميرة امير العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرزها فيلم “حنان” رفقة تحية كاريوكا، وفيلم “ليلة الجمعة” مع أنور وجدي.

كما قدمت أمير دور البطولة في فيلم “قصة غرام” رفقة زكي رستم ومحمود المليجي.

وتوالت بعدها أعمال أمير، ومن أبرزها “الدنيا بخير، عودة طاقية الإخفاء، المغني المجهول، جحيم الغيرة، دكتور بالعافية، المستهترة”.

قصة زيجاتها الخمس

تزوجت الفنانة أميرة أمير خمس مرات خلال حياتها، الأولى كانت من المخرج كمال سليم والذي قدمها في فيلمه “قصة غرام”.

وبعد وفاة سليم بشكل مفاجئ، تزوجت أمير من تلميذه محمد عبد الجواد والذي أخرج لها فيلمين هامين “الدنيا بخير، عودة طاقية الإخفاء”.

ثم حدث خلاف بين الطرفين انتهى بالطلاق، لتتزوج أمير من المطرب الأردني غرام شيمة عام 1947.

أنجبت أمير من زوجها ابنتها قبل أن تنفصل عنه عام 1949، وتسافر إلى الولايات المتحدة وهناك تزوجت من شاب يهودي من أصول مصرية.

أثارت قصة الشاب، فضول أميرة أمير، لمعرفة تفاصيل أكثر عن أصله المصري، وبدأت تسأله عن تفاصيل حياته السابقة، وأين كان يعيش في مصر، ليخبرها انه ولد في محافظة الشرقية، لتكتشف انه تربى في نفس المكان الذي تزوجت فيه.

سألت أميرة أمير زوجها عن عائلته ووالده، ليخبرها باسم والده وأنه تزوج من أمه التي كانت جميلة واصغر منه في السن، لكنها توفيت وكان اسمها سعدية، فأصيبت بزهول كبير وسألته: هل أسمك الحقيقي هو خالد؟.

تفاجأ خالد من معرفتها اسمه الحقيقي وأجابها بأنه اسمه الحقيقي بالفعل، لتسقط سعدية عبد الرحمن الشهير بـ أميرة أمير، في غيبوبة، متأثرة بصدمتها، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، وعندما استفاقت من غيبوبتها أخبرته أنها أمه.

اتصل خالد على الفور بعمته، التي أخبرته الحقيقة بأنه والدته لم تتوفى، وانها فنانة شهيرة أسمها أميرة أمير، وصعق خالد بعد أن تأكد من حقيقة زواجه من والدته، وعلى الفور دون تفكير أنتحر ملقيًا نفسه أمام سيارة كانت تسير في الشارع، ليتوفى الأبن ووالدته في نفس اللحظة.

يذكر أن الفنانة أميرة أمير قدمت العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرزها فيلم “حنان” رفقة تحية كاريوكا، وفيلم “ليلة الجمعة” مع أنور وجدي كما قدمت أمير دور البطولة في فيلم “قصة غرام” رفقة زكي رستم ومحمود المليجي.