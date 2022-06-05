شاهد .. حاولا إنقاذها فلحقا بها.. مصرع أم مصرية وطفليها والسبب غريب للغاية ولن تستطيع تصديقة !

انت الان تتابع خبر حاولا إنقاذها فلحقا بها.. مصرع أم مصرية وطفليها والسبب غريب للغاية ولن تستطيع تصديقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تلقت أجهزة الأمن المصرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة وابنها وابنتها في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في دلتا مصر، إثر إصابتهم بصعق كهربائي داخل منزلهم.

وعثر على الأم التي تدعى "سمر. أ. م"، 35 سنة، وطفلاها "محمد" 8 سنوات، و"فرح" 3 سنوات، جثثا هامدة داخل شقتهم بعدما صعقوا جميعًا بماس كهربائي تسبب في وفاتهم.

بداية الواقعة

قامت السيدة سمر إبراهيم بتشغيل آلة "الغسالة" لغسل الملابس في منزلها الكائن بجوار محطة قطارات بلبيس بمحافظة الشرقية، وتعيش فيه برفقة زوجها أمين صلاح وأطفالهما الثلاثة، إلا أنها خلال ذلك تعرضت لصعق كهربائي فصرخت طلبًا للنجدة.

وعندما صرخت الأم، أسرع ابنها محمد إليها وأمسك بها في محاولة طفولية لإنقاذها فأمسكت به الكهرباء أيضًا، ليصرخ هو الآخر، ثم تخرج أخته "فرح" البالغة من العمر 3 سنوات فزعة لنجدة أمها وأخيها فتمسك بها الكهرباء أيضًا، وفقاً لـ"العربية".

التقرير الطبي يثبت وفاتهم

عندما عاد الأب الذي يعمل "ميكانيكي" من العمل بصحبة ابنه الطالب في الصف السادس الابتدائي، وجدا أمامهما بقية العائلة ملتصقة داخل المنزل بعد أن ماتوا بالصعق الكهربائي.

وقام الأب بنقل الأم وطفلاها على عجل، إلى مستشفى بلبيس العام، إلا أن التقرير الطبي للضحايا الثلاثة أثبت وفاتهم متأثرين بصعق كهربائي.

وباشرت النيابة العامة في بلبيس بمحافظة الشرقية التحقيقات في الواقعة، ثم صرحت عقب ذلك، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، بدفن الجثامين الثلاثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.