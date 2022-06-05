شاهد .. نجم فيلم الواد محروس بتاع الوزير.. كان يبكي خجلاً من الله عندما يصلي وماحدث له قبل وفاته يقشعر له الأبدان !!

انت الان تتابع خبر نجم فيلم الواد محروس بتاع الوزير.. كان يبكي خجلاً من الله عندما يصلي وماحدث له قبل وفاته يقشعر له الأبدان !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

من كبار نجوم زمن الفن الجميل وبالرغم من عدم حصوله على البطولة المطلقة إلا أنه ترك إرثاً فنياً لا زال عالقاً في الأذهان إنه الفنان محمد الدفراوي الذي قدم ما يقارب من 300 عمل فني خلال مسيرته الفنية.

جاءت بداية الدفراوي سينمائية قبل أن يتألق مسرحيًا وتليفزيونيًا، وعلى الرغم من عدم حصوله علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان ضمن الصف الأول من حيث مشاركاته بالأعمال الفنية المختلفة، حيث قدم ما يقترب من 300 عمل فني خلال تاريخه.

وكان ظهوره الأول بلقطات معدودة في فيلم "سمراء سيناء" وهو ما زال يدرس بمعهد الفنون المسرحية، وبنفس الفترة شارك في فيلم "الله أكبر" وذلك في منتصف الخمسينيات، أما آخر أعماله فكان مسلسل "الصيف الماضي" الذي عرض في عام 2010.

وقبل أن يخوض الدفراوي أولى تجاربه التليفزيونية، أكتسب الشهرة عندما شارك في فيلم "حب ودلع"، ليتم ترشيحه وقيامه بالمشاركة في بطولة مسلسل "المطارد" الذي عرض في ستينيات القرن الماضي وجسد خلاله دور الضابط الباحث عن العدالة، ومن هنا وضع نفسه بين الكبار وأصبح أهم من يقوم بالأدوار الثانية بالسينما، ليشارك عمر الشريف ورشدي أباظة في فيلم في "بيتنا رجل"، ثم فيلم "ثلاث قصص".

وتعتبر مرحلتي السبعينيات والثمانينيات الأهم في تاريخه الفني، فشارك في فيلم "غروب وشروق" مع رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار، ومع نور الشريف في "القاهرة والنَّاس"، كما جسد شخصية أبو جهل بحرفيه عاليه في مسلسل "على هامش السيرة"، واستمر تألقه في مسلسل "الأيام" الذي عرض قصة حياة الأديب الكبير طه حسين، أمام النجم أحمد زكي.

ليستمر الدفراوي في التألق والانتشار من خلال دوره المحوري في مسلسل "دموع في عيون وقحة" أمام النجم عادل إمام، حيث جسد دور رئيس المخابرات المصرية في الأحداث، وبسبب تميزه في الدور جسد أيضا نفس الشخصية أمام النجم محمود عبد العزيز في مسلسل "رأفت الهجان".

ومن الشخصيات الوطنية والخيرة استطاع أن يصبح زعيم عصابة وشرير في فيلم "سلام يا صحبي" مع عادل إمام وسعيد صالح حيث جسد شخصية زعيم العصابة الملقب بالملك الطاغي.

ومع تنوع الأدوار بين الخير والشر وتميزه بتجسيد الشخصيات الدينية، بسبب تكوينه الجسماني وصوته الأجش، كان يعتبر من أكثر الممثلين مشاركة في الأعمال الفنية خلال فترة التسعينيات حيث شارك في مسلسلات "ألف ليلة وليلة"، و "الوسية"، و"الأبطال"، و"جمهورية زفتي".

ومن الأفلام "عيون الصقر" أمام نور الشريف، و"الطريق إلي إيلات" أمام عزت العلايلي، كما تألق أمام عادل إمام في فيلم "الإرهابي" وجسد بتميز دور الكاتب المتفتح المطارد من جماعات الظلام، ثم مع أحمد زكي في "حسن اللول"، وأمام عادل إمام في فيلمي "رسالة إلي الوالي"، و"الواد محروس بتاع الوزير ".

معاناته قبل الرحيل

كشفت زوجته عن المعاناة التي عاشها الفنان “محمد الدفراوى” منذ خروجه من المستشفى وحتى وفاته قائلةً:“ رفض زيارات الفنانين له في منزله خلال الفترة الأخيرة حتى لا يراه أحد ممن أحبوه وهو على هذه الحالة، وكان يحرص على أداء الصلاة وهو علي الفراش، حيث كان لا يستطيع الصلاة واقفًا، وقد فشلت كل الجهود في أن يصلي بشكل طبيعي”.

وتابعت زوجته حديثها بالقول ” أحيانًا كثيرة كان يبكي خجلا من الله وهو يصلي علي السرير”.

رحل الفنان الكبير “محمد الدفراوي”في 5 يناير من عام 2011 ، بعد صراع طويل مع المرض، تاركأً خلفه أعمالاً فنية كبيرة في السينما والمسرح والتلفزيون لا تنسى .