شاهد .. اتجوزتي أحمد زكي في السر ؟؟ الفنانة رغدة تجيب دون ذره خجل وبكل جُرأة.. ومفاجأة بشأن ما أعترفت به !

انت الان تتابع خبر اتجوزتي أحمد زكي في السر ؟؟ الفنانة رغدة تجيب دون ذره خجل وبكل جُرأة.. ومفاجأة بشأن ما أعترفت به ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

علاقة قوية جمعت بين الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة رغدة، حتى أنها كانت النجمة الوحيدة التي رافقته في رحلة مرضه الأخيرة، وشهدت اللحظات الأخيرة في حياته.

وتساءل البعض عن سر العلاقة القوية التي بينهما، وتساءل الكثيرون أيضاً، هل تزوج أحمد زكي من رغدة سراً؟ أم ما هي الحكاية ؟

من جانبها أكدت رغدة أن علاقتها بأحمد زكي كانت علاقة صداقة فقط ولم يتزوجا، حتى أنه طلب منها الزواج ورفضت؛ حتى تظل علاقتهما جيدة، خاصة وأنها تعلم أن الزواج الفني لا يستمر طويلاً ودائماً ما تحدث المشكلات.

وأوضحت رغدة أنها من كثرة حبها لأحمد زكي رفضت الزواج منه بالرغم من حبه الكبير أيضاً لها.