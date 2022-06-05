شاهد .. متصلة تصعق الإعلامي أسامة منير : خنت زوجي مع 10 رجال وعاوزه أكتر .. ردة فعله صادمة !!

انت الان تتابع خبر متصلة تصعق الإعلامي أسامة منير : خنت زوجي مع 10 رجال وعاوزه أكتر .. ردة فعله صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

تلقى المذيع المصري أسامة منير أغرب اتصال هاتفي في برنامجه الإذاعي أنا والنجوم وهواك، من سيدة تعترف بخيانتها لزوجها مع أكثر من 10 مرات داخل منزلها وعلى فراش زوجها.

وأضافت السيدة التي رفضت ذكر اسمها واكتفت بذكر اول حرف منة وهو "ن"، أن زوجها تزوجها من اجل المال فقط، لانها كانت غنية جدا، وبعد إتمام الزواج أخذ كل أموالها وأصبح يعاملها معاملة سيئة للغاية، وبررت خيانتها له بأنها تنتقم منه ومن الرجال عن طريق هذه العلاقات.

والغريب أن الزوجة قالت إن زوجها ضبطها ما يقرب من 4 مرات في كل مرة مع رجل غريب في غرفة نومه، والغريب ايضا انها اكدت ان زوجها قام بربط قدميها، إلا ان منير لم يصدق هذا الامر.

ومن جانبه نصحها منير أن تذهب لطبيب أمراض نفسية لأنها مريضة وتحتاج إلى العلاج.