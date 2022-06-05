شاهد .. صلاة إلهام شاهين في ‘‘بطلوع الروح’’ عرضها لهجوم حاد وسخرية من الجمهور.. لن تخيل ماذا فعلت ولم يُصدق ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر صلاة إلهام شاهين في ‘‘بطلوع الروح’’ عرضها لهجوم حاد وسخرية من الجمهور.. لن تخيل ماذا فعلت ولم يُصدق ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

إحدى حلقات مسلسل من بطلوع الروح التريند عند عرضها على شاشة التلفزيون، والتي تألقت خلالها الفنانة إلهام شاهين بدور الخنساء التي يختلف دورها تمامًا بين الصباح والمساء.

وشهدت الحلقة من المسلسل خطأً غير مقصود، تزامن مع أول ظهور للفنانة المصرية إلهام شاهين.

وتجسد إلهام شاهين، شخصية “أم جهاد”، قائدة كتيبة لواء الخنساء التي تمثل الشرطة النسائية في مدينة الرقة. ويحملن نسائها السلاح على غير العادة في باقي الكتائب.

وفي المشهد، تظهر أم جهاد المصرية ذات الطباع الحادة، وهي تنفذ حكم 50 جلدة على إحدى السيدات التي حاولت الهرب من مدينة الخلافة.

وبعدما تنهي مهمتها تذهب للصلاة، وفي المشهد تقوم "أم جهاد" بوضع "سجادة الصلاة" على الأرض ولكن بشكل غير صحيح، لتضع المكان الذي من المفترض أن نضع عليه الرأس مكان القدم.

وهو الخطأ الذي رصده الجمهور، ليكون مادة للسخرية من إلهام شاهين، واتهامها بالجهل في أبسط أمور الدين. مستذكرين ظهورها سابقاً في مقطع فيديو وهي تصلي بدون حجاب في جنازة الفنانة المصرية مها أبوعوف.