شاهد .. جريمة تهز دولة عربية.. فتاة تقتل والدتها بطريقة بشعة وتمثل بجثتها.. لن تصدقوا كيف كانت النهاية !

انت الان تتابع خبر جريمة تهز دولة عربية.. فتاة تقتل والدتها بطريقة بشعة وتمثل بجثتها.. لن تصدقوا كيف كانت النهاية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أقدمت امرأة يمنية على جريمة صادمة ومروعة، حيث تخلت عن كل مشاعر الإنسانية والرحمة، وقتلت والدتها في محافظة إب، وسط صدمة مجتمعية واسعة.



وحسب وسائل إعلام، فإن امرأة من أهالي منطقة "الجوالح" التابعة لمديرية "مذيخرة" بمحافظة إب، وسط اليمن، ألقت حجراً على رأس والدتها، ومثلت بجثتها عقب وفاتها.



وأوضحت المصادر أن المتهمة مصابة بمرض نفسي، مشيرة في الوقت ذاته إلى مطالب بالتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع" اليمنية.



وتأتي هذه الجريمة البشعة، بعد أيام قليلة من إقدام شاب على قتل أبيه عبدالوهاب محمد يحيى، في إحدى قرى المديرية ذاتها.



وتصاعدت جرائم العنف الأسري مؤخرا، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى بجرائم عنف أسرية، لا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أبرزها محافظات إب وذمار وعمران.