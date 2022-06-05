شاهد .. الزعيم المصري ’’عادل إمام‘‘ يتصدر الترند بصورة صارخة مع زوجته من أيام الشباب.. شاهدوا الصورة !

انت الان تتابع خبر الزعيم المصري ’’عادل إمام‘‘ يتصدر الترند بصورة صارخة مع زوجته من أيام الشباب.. شاهدوا الصورة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثل المصري عال إمام وزوجته هالة السلقاني من أيام الشباب.



ولفتت الصور أنظار المتابعين بالفرخ والسعادة اللذان كانا واضحين على وجهيهما، وبمدى الإنسجام بينهما، وأكدوا أنهما لا يزالان يمتلكان الملامح نفسها ونظرات الحب نفسها بعد كل هذه الأعوام.



وكان ​عادل إمام​ قد روى بإحدى مقابلاته كيف تعرف على زوجته هالة، وقال مع الإعلامي مفيد فوزي: "كانت هي جارة للمنتج المسرحي سمير خفاجى، وكنت دائما ما أتردد على منزله مع أصدقائي، وعندما أطلت من شرفة منزلها للمرة الأولى جذبت أنظاري، في المقابل قام أصدقائي بمعاكستها، ولكنني رفضت أن أنضم إليهم لأنني لا أجيد المعاكسة، فضلا عن أنني لا أعتبر المعاكسة هي أفضل طريقة لاجتذاب الطرف الآخر".