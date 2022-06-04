شاهد .. ياسمين صبري توجه ضربة موجعة لطليقها أبو هشيمة.. ما ستعلن عنه خلال الأيام القادمة لا يصدق !

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري توجه ضربة موجعة لطليقها أبو هشيمة.. ما ستعلن عنه خلال الأيام القادمة لا يصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/05 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

علم أحد المواقع الفنية من مصادر أسماها بالمقربه من الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ أنها تنوي دخول مجال الأعمال معلنة عن نيتها إنشاء مصنع للحديد قريباً في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وستطلق عليه اسم ياسمينا.



وتترواح تكلفة المصنع وفق ما علم الموقع حوالى 850 مليون جنيه، وخط إنتاجه يستوعب 600 طناً يومياً، وسيتم تشغيل حوالى 10 ألاف عامل من جميع المحافظات.



من جهه أخرى ستعود ياسمين هذا العام إلى التمثيل في مسلسل درامي سيعرض على اخد المنصات و سيقوم بإخراجه ​سامح عبدالعزيز​ يحمل عنوان "​الشادر​" ويشاركها في البطولة و​وفاء عامر​ ومحمود حافظ، وغيرهما تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وسيبدأ التصوير نهاية شهر حزيارن/يونيو الجاري، وجاري التعاقد مع باقى الممثلين استعدادا للتصوير.