شاهد .. لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بإطلالة حابسة للأنفاس.. أرتدت شورت قصير للغاية كشف المستور !

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بإطلالة حابسة للأنفاس.. أرتدت شورت قصير للغاية كشف المستور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

شرت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي استعرضت فيها جمال جسدها وإرتدت ثياب خطفت بها قلوب المتابعين.



وبالتفاصيل أطلت لاميتا بملابس قصيرة ذات اللون الأخضر ونسقت معها بوتين طويل من نفس اللون الأمر الذي لفت الأنظار .



أما من الناحية الجمالية، فتركت لاميتا فرنجية شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بملامحها.



لاقت الصورة رواجاً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن إعجابهم بها ومحبتهم لها.