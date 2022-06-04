اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو
2e4a15107e.jpg
bb548628cf.jpg
3852c8de31.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - تدشن المؤسّسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد عملية صرف معاشات شهر يونيو 2022م

dc18c9fc96.jpg
دوت الخليج -
التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو
تدشن المؤسّسةُ العامة للتأمينات الاجتماعية، غدا الأحد عملية صرف معاشات شهر يونيو 2022م، للمتقاعدين والمتوفين من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن عملية الصرف تشمل معاشات العجز والشيخوخة والوفاة، مع استمرار صرف التعويضات وباقي المنافع التأمينية التي تحمي بها المؤسسة العامة للتأمينات شريحة المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص والمختلط، وأسرهم، في ظل الظروف الصعبة التي خلفت معاناة واسعة للشعب اليمني نتيجة الحرب والحصار والحرب الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تحرص باستمرار على صرف المعاشات بداية كل شهر، وهو ما يؤكد انتظام العملية وتعزيز ثقة المؤمن عليهم، وكل المشتركين وباقي العاملين في القطاع الخاص بالمؤسسة ومستوى أدائها المتنامي، رغم الظروف الصعبة، على عكس ما يحصل في المناطق التي لا يحكمها المجلس السياسي الأعلى، والتي باتت القيادات القائمة على تلك الفروع في قائمة المتهمين باختلاس مليارات الريالات، حسب البيان الصادر عن ما يسمى “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” في حكومة الفنادق.

098b657ee2.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
9f8ec20835.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
fe16f0de5b.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 947b159360.jpg 2003-2022 6b22b4f64c.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : التأمينات تبدأ غدا صرف معاشات شهر يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا