شاهد .. الداعية مبروك عطية يصرخ في وجه متصلة : عيب لما تتصلى بيا وتسألينى السؤال ده أمام الناس !! .. لن تصدق ماهو السؤال !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الداعية مبروك عطية يصرخ في وجه متصلة : عيب لما تتصلى بيا وتسألينى السؤال ده أمام الناس !! .. لن تصدق ماهو السؤال !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

قاطع الداعية الازهري الشهير، الدكتور مبروك عطية احدى المتصلات ولم يدغعا حتى تكمل سؤالها .

فما ان سمع عطية كلمة " بيت " حتى صرخ في وجه السائلة " عيب يا بنتي تقولي الكلام ده أمام الناس.. مينفعش حد يتصل بيا أو بأي عالم ويقول له عندي بيت".

الا ان الفتاة كانت جرئية وطلبت منه ان يسمح لها بانهاء سؤالها خاصة وانه ليس فيه اي حرج، وقالت الفتاة إن أمها وأبوها توفوا ومعهم بيت، وحاولت استفساره عن الميراث وكم تبلغ حصة كل واحد. لكن الدكتور قطع كلامها فوراً بعد أن بدأت بالحديث عن البيت، وقالها لها: عيب يا بنتي تقولي الكلام ده أمام الناس.. مينفعش حد يتصل بيا أو بأي عالم ويقول له عندي بيت.. إحنا ملناش دخل باللي معاكو.. لكن البيت وهقعد افصل وشقة تحت وشقة فوق.. لا ده ما يصحش أبداً.

مضيفاً: العلماء لا ينشغلون بهذه التفاصيل والمهم أقول لك انتي لك الربع أو الثلث وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الميراث كاملاً.