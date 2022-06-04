شاهد .. هيفاء وهبي تتصدر الترند مُجدداً بأخدش إطلالة على الكرة الأرضية.. والجمهور لم يُصدق ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تتصدر الترند مُجدداً بأخدش إطلالة على الكرة الأرضية.. والجمهور لم يُصدق ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مقطع فيديو صغير لها بدت فيها بإطلالة ساحرة وبرّاقة.





واعتمدت هيفا ظلال العيون الفضي البرّاق وكذلك عقداً مؤلفاً من عدة سلاسل احتوى نجوماً وغيرها وجاء أيضاً براقاً وخاطفاً للأنظار وقد نال إعجاب العديدين ومنهم مصممة الأزياء الروسية ​يانينا يوليا​، وقد تكون الإطلالة من كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "تيجي".



من ناحية أخرى نشرت هيفا في صفحتها الرسمية عبر خاصية "القصة" مقطع فيديو كانت التقطته على طريقة السيلفي في وقت سابق مع النجم العالمي ​جوني ديب​ حيث كانت متواجدة معه في إحدى المناسبات مستخدمة إياه لتهنئه على فوزه في قضية التشهير ضد طليقته الممثلة آمبر هيرد وكتبت عليه:"مبروك صديقي جوني ديب".