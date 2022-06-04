شاهد .. زوجة سلمت أموالها لزوجها برضاها فتزوج عليها الثانية وأحضرها للشقة المجاورة.. لكن ما فعلته حينما اكتشفت حيلته لا يخطر على بال !

انت الان تتابع خبر زوجة سلمت أموالها لزوجها برضاها فتزوج عليها الثانية وأحضرها للشقة المجاورة.. لكن ما فعلته حينما اكتشفت حيلته لا يخطر على بال ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت زوجة تفاصيل تعرضها للاحتيال والاستيلاء على أموالها من قِبل زوجها بعد أن أقنعها بتأثيث شقة مقابلة لشقتهما لكنه لا يملك المبلغ فأعطته ما يقرب من 80 ألف ريال لتتفاجأ بعد ذلك بأنه تزوج عليها بالشقة المقابلة لها.

وفي التفاصيل وفقاً لـ”الوطن”، قالت الزوجة «ع. خ.» أنها ظلت تساعد زوجها طوال فترة زواجهما التي امتدت لأكثر من 15 سنة، في بناء عمارتهما الخاصة، وبعد السكن فيها طلب منها أن يؤثث الشقة التي أمامهما أيضا، ليكبر من مساحة بيتهما، ويترك باقي الأدوار للمستأجرين.

وأشارت الزوجة إلى أنها اقتنعت بالفكرة لكنه قال لها إنه لا يملك مبلغ التأثيث حاليا، فقالت له: “الجيب واحد”، وأعطته ما يقارب الـ80 ألف ريال للتأثيث، وبعد أن انتهى من تأثيث الشقة تفاجأت أنه تزوج عليها، وجاء بالزوجة الثانية، لتسكن في الشقة الواقعة أمام شقتها.

وتابعت أنها عندما قالت له: رد لي أموالي، قال لها ببساطة: “محد ضربك على يدك يوم أعطيتيني”.