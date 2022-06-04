شاهد .. لن تصدقوا من هذا الطفل الذي تحتضنه سعاد حسني.. كبر و أصبح أوسم نجم وأهان محمد رمضان ورفض العمل مع عادل إمام ! .. لن تصدقوا من يكون ؟!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هذا الطفل الذي تحتضنه سعاد حسني.. كبر و أصبح أوسم نجم وأهان محمد رمضان ورفض العمل مع عادل إمام ! .. لن تصدقوا من يكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

يهتم معجبو المشاهير بكل التفاصيل التي تتعلق بهم، آخر أخبارهم وإطلالاتهم، وكذلك أي تفصيل يتعلق بحياتهم، ومنها صورهم خلال طفولتهم.

في هذا الإطار، تُتداول على الإنترنت صور عدد من الفنانين والفنانات في مرحلة الطفولة، أي قبل عدة عقود من الآن، مثل عمرو دياب، وأحمد حلمي، ونانسي عجرم، وتيم حسن.

حياناً، يقوم الفنان بنفسه بنشر صورته عندما كان طفلا، وأحياناً أخرى قد يسربها مقربون منه.

ومؤخراً تداول ناشطون صرواً من طفولة النجم كريم عبد العزيز ، وهو في أحضان النجمة الكبيرة سعاد حسني.

واستعاد الفنان كريم عبدالعزيز، ذكريات أول عمل فني له مع الفنان المصري عادل إمام والفنانة سعاد حسني ، وكان وقتها في سن الثالثة من عمره.

كريم عبدالعزيز، قال خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، والمذاع عبر فضائية on e، إنه بدع التمثيل وعمره 3 سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة، كما أنه قدم دورا مع عادل إمام وسعاد حسني وسعيد صالح في فيلم "المشبوه".

وأضاف: "كنت طفل، ولا فاهم حاجة، وعادل إمام وسعيد صالح كانوا مفهميني أننا عاملين عصابة وجايين نهزر، وأقول كلام جوه الشوت وبره الشوت"

وتابع: "الفيلم من أعظم أفلام السينما.. لو كنت أوعى إنى بمثل مع الأسماء دى ساعتها".

إهانة محمد رمضان

وعلق الفنان كريم عبد العزيز على لقب "نمبر وان" الذي يطلقه النجم محمد رمضان على نفسه طوال الوقت.

وقال كريم عبد العزيز خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الـ43، إنه تربى هو وأبناء جيله على مدارس محترمة في الفن ويعرفون حدودهم جيداً، مشيراً إلى أن الأجيال السابقة كانت تساندهم وهو ما يفعلونه حاليا.

وقال كريم عبد العزيز "احنا ماكبرناش على فكرة نمبر وان .. انت بتعمل فيلم وتقدمه للناس وبتتمنى إنه يعجبهم وتعمل إيرادات ومرة تانية زمايلك يحققوا إيرادات هي الدنيا كدا".

سبب رفض كريم عبد العزيز العمل مع عادل إمام بينما ابتعد تماما عن مشاركة الزعيم عادل أمام في بطولة أعمال سينمائية أو تليفزيونية على عكس كل أبناء جيله من الفنانين الذين يتلهفون الفرصة للوقوف أمام الكاميرات مشاركين عادل امام .

كريم عبدالعزيز المولود في اغسطس عام 1975، والده هو المخرج محمد عبد العزيز الذي تعامل كثيرا في أعمال فنية مع الزعيم.

ورغم أن كريم عبدالعزيز شارك طفلا في بطولة فيلم المشبوه مع الزعيم والفنانة الراحلة سعاد حسني الا انه لم يكرر تلك التجربة نهائيا في شبابه.

سبب رفضه العمل مجدداً مع عادل إمام تهرب كريم من قبول بعض الأدوار التي عرضت عليه في أعمال فنية بطلها عادل امام حسب مصادر فنية أكدت ذلك.

كواليس تصوير مسلسل بابا نور من إخراج والد كريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز وحسب المصادر كشفت عن السر وراء ابتعاد الفنان علي العمل مع الزعيم تماما.

ففي جلسة ودية وحوار متبادل بين الفنان حسين فهمي بطل العمل آنذاك ومخرجه محمد العزيز كشف الأخير للحاضرين رفض كريم كثيرا العمل مع الزعيم.

كاشفا أن الفنان الشاب يرى تعرض العديد من النجوم الذين شاركوا الزعيم في أعمال لنوع من الإهانة سواء بالضرب أو افيهات كوميدية.

تهز صورة الفنانين حسب رأي كريم الذي صرح به لوالده وكشف عنه الأخير في تلك الجلسة بكواليس تصوير مسلسله بابا نور قبل سنوات .

وأنه – كريم -لايستطيع الموافقة على أدوار تقلل منه كما أنه لا يقبل نهائيا أن يكون مثار سخرية واستهزاء به في موقف كوميدي لاضحاك الاخرين.