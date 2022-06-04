شاهد .. من الكبائر.. صدمة غير متوقعة بسبب ما فعلته منى زكي داخل المسجد .. والجمهور يٌصاب بالصدمة !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر من الكبائر.. صدمة غير متوقعة بسبب ما فعلته منى زكي داخل المسجد .. والجمهور يٌصاب بالصدمة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

لم تسلم النجمة منى زكي من هجوم الجمهور بعد دورها المثير للجدل في فيلم أصحاب ولا أعز، خاصة وأنها كانت تعتبر مصنفة ضمن خانة النجمات التي يحظين بشعبية جماهيرية.

لكن وقبل فيلمها الأخير شاركت منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن" وحققت نجاحاً باهراً، لكنها أثارت الجدل.

جاء ذلك بعد قيام مصمم الأزياء محمد سامي بنشر صوره معها بفستان الزفاف الذي ارتدته خلال عقد قرانها على محمد فراج والذي تمّ في المركز الإسلامي في أميركا، وكتب معلّقاً: "حذار أن تصدّقوا أن محمد فراج (مؤنس) هو الذي ألبس منى زكي (هنا) الحجاب. أنا من ألبست منى زكي الحجاب".

وأثارت الصور الإستياء لأنّها اعتبرت أنها لا تراعي حرمة المسجد في حين قال بعضهم: إزاي تعملي مده يا منى.. وازاي سمح لك احمد حلمي تعملي كده.. هذا من الكبائر".