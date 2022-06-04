شاهد .. ليس محمد رمضان ولا ياسر جلال.. تعرف على أول نجم مصري يخطف مربوحه في فيلمه القادم بعد تألقها في مسلسل الكبير أوي 6 !!

انت الان تتابع خبر ليس محمد رمضان ولا ياسر جلال.. تعرف على أول نجم مصري يخطف مربوحه في فيلمه القادم بعد تألقها في مسلسل الكبير أوي 6 !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد تألقها في مسلسل الكبير أوي بدور مربوحة تعاقدت الفنانة رحمة أحمد على فيلم جديد يحمل اسم مغامرات كوكو.

ولفتت رحمة أحمد الأنظار من خلال شخصية "مربوحة" زوجة "الكبير" أحمد مكي، وأشاد الجمهور بأدائها المتميز وخفة ظلها التي تتمتع بها.

بطال فيلم "مغامرات كوكو"

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد بالإضافة إلى خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة "مغامرات كوكو"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شخصية "كامل" بيومي فؤاد، وهو دكتور بيطري شاطر محب للحيوانات، ويكشف أن صراع الخير والشر ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

مسلسل الكبير أوي 6

شاركت رحمة أحمد في الماراثون الرمضاني بمسلسل "الكبير أوي 6" وهو من بطولة: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، وآخرين، وتأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندى