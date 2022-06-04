شاهد .. الكاميرات تدخل أخيراً القصر الفخم الذي تعيش فيه دنيا عبد العزيز مع زوجها حياة الاميرات ! .. ستٌصاب بالصدمة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر الكاميرات تدخل أخيراً القصر الفخم الذي تعيش فيه دنيا عبد العزيز مع زوجها حياة الاميرات ! .. ستٌصاب بالصدمة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

أحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز منذ أيام بزفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نويبع بجنوب سيناء وحضر الحفل عدد من النجوم.

وأطلت العروس دنيا عبد العزيز بفستان زفاف مطرز بالفضي من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري وارتدت دنيا طرحه الفستان بشكل مختلف على الرأس واعتمدت على وضع مكياج بلمسات بسيطة لتكشف عن جمالها.

وبهذه المناسبة سوف نأخذك في جولة داخل منزل أحدث عروس في الوسط الفني الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك من خلال بعض الصور والفيديوهات التي تم رصدها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام .

الجمع بين الكلاسيكية والمودرن

تقع شقة الفنانة دنيا عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالقاهرة؛ ويتميز ديكور الشقة بالجمع بين الكلاسيكية والمودرن؛ حيث يتميز أثاث الشقة بالرقي والفخامة ويطغي عليها اللون البني، كما تسيطر الاكسسوارات المعدنية والضخمة بوفرة في الصالون.

أما الطابع المودرن فيظهر واضحاً بداية من الدخول إلى المنزل، حيث توجد أريكة منجدة بجلد البقر وتستند الأريكة على جدار تحضر عليه بكرة فيلم تضمّ صوراً بالأبيض والأسود لمشاهير في عالم السينما، وتحيط بها طاولات خشبية منخفضة .

غرفة المعيشة

تتمتع غرفة المعيشة بالمزج بين الألوان الترابية الفاتحة والغامقة، حيث اللون البني والبيج الفاتح؛ حيث سيطر اللون البيج الفاتح أو الكريمي على الحوائط والأرضيات، وتضم الغرفة صالون فخم تتنوع ألوان الأرائك فيه بين البني الغامق والفاتح وتتوسطه طاولة خشبية صغيرة مميزة على شكل شطرنج تزينها أكسسوارات متنوعة؛ كما تزين الغرفة بأكسسوارات آخرى سواء المعلقة مثل الصورة الكبيرة التي تضعها دنيا لنفسها على أحد الجدران أو وحدات الاضاءة الموجودة في أطراف الغرفة أو المتدلية من السقف.

المطبخ

يتميز مطبخ العروس دنيا عبد العزيز بالبساطة ويسيطر على تصميمه الطابع الأمريكي، ويتميز المطبخ بالدمج بين خامتي الرخام والخشب البني؛ حيث يضم طاولة على شكل نصف دائرة تجمع بين الرخام والخشب بكراسي خشبية تتميز بظهرها الطويل؛ كما يمتد على أحد الجدران خزانة خشبية تضم أدوات المطبخ وتتميز مقابضها بأشكال أدوات المائدة من ملعقة وسكين وشوكة.

غرفة الطعام

تطل غرفة الطعام على المطبخ المصمم بالطراز الأمريكي والذي يجعل الترفيه من خلاله مريحاً؛ حيث تتشارك الفنانة مع ضيوفها وأصدقائها اعداد الوجبات والتمتع بالوقت، وتضم غرفة الطعام طاولة تجمع بين الخشب والزجاج متوسطة الحجم، تحاوطها كراسي تندمج فيها القماش البيج مع الخشب البني الداكن وتفترش الأرض سجادة فرو رمادية .

ومن الملفت في غرفة الطعام وجود كرسي مبطن من الجلد الأسود في أحد زوايا الغرفة.

وتتميز شقة العروس دنيا عبد العزيز بوجود عدد من الأكسسوارات المميزة كمجسم لجائزة الأوسكار، عدد من الصور لنجوم العالم في مجال الفن وصوراً لمعدّات من عالم السينما على غرار كرسي المخرج والكلاكيت.