شاهد .. هذا الطفل الموجود في الصورة كبر وأصبح ممثل وموسيقار مشهور.. اعترف بخيانته لزوجته على الهواء مباشر .. لن تتخيل من يكون ؟! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل الموجود في الصورة كبر وأصبح ممثل وموسيقار مشهور.. اعترف بخيانته لزوجته على الهواء مباشر .. لن تتخيل من يكون ؟! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولد هذا الفنان في مدينة القاهرة عام 1948، حاز على بكالوريوس في الطب من جامعة الأزهر، وكان عضوًا في فرقة Les Petits Chats، ثم اتجه إلى التمثيل، وكانت بدايته في فيلم (آيس كريم في جليم)، و استمر بعد ذلك في التمثيل، وشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية.

انه الفنان الشهير "عزت ابو عوف"، ينتمي الفنان عزت أبو عوف إلى عائلة فنية، فهو ابن الموسيقار الشهير "احمد شفيق ابو عوف"، واخته الممثلة الشهيرة "مها ابو عوف"، وابنته المخرجة مريم ابو عوف، و قد اسس الفنان مع شقيقاته الأربعة "منال، مها، ميرفت، منى" فرقة " الفور ام"، كما حققت هذه الفرقة نجاحاً باهراً في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وقد ساهمت كثيرا في شهرة ابو عوف.

وقد اعترف الفنان ابو عوف على الهواء في مقابلة له على قناة D"زمان"، بخيانته لزوجته وام اولاده التي احبها كثيرا "فاطيما"، واصفا خيانته على انها مجرد نزوة عابرة، انتهت بعد ثلاث سنوات، حيث كان ابو عوف في علاقة وصلت للزواج مع امرأة اخرى، وذكر موضحا كيف خرج من هذه النزوة:" انا قلت لها احنا حنتجوز وكل حاجة بس يوم ما تقولي يا انا يا فاطيما انا حقول فاطيما وحطردك برا البيت"، ووضح ان تلك المرأة المجهولة والتي لم يصرح بأسمها، خيرته بينها وبين فاطيما، فأختار فاطيما وانتهى الأمر.

والجدير بالذكر ان عزت ابو عوف توفي في 1 يوليو من العام 2019، عن عمر ناهز ال 70 عاما، حيث تأثرت صحته بعد موت زوجته فاطيما، وكان يعاني من قصور في القلب، وومن اشهر أفلامه: (إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد). أما عن المسلسلات، فكان أشهرها مسلسلات (زيزينيا، هوانم جاردن سيتي، أوبرا عايدة، العمة نور، عباس الأبيض في اليوم الأسود)