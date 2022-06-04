شاهد .. حامل من عمرو دياب 4 مرات.. دينا الشربيني تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة ما حدث لها بعد انفصالها عن الهضبة !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر حامل من عمرو دياب 4 مرات.. دينا الشربيني تخرج عن صمتها و تكشف لأول مرة ما حدث لها بعد انفصالها عن الهضبة !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

حدثت النجمة المصرية دينا الشربيني فى برنامج ادينا بندردش الذي تقدمه شيرين عرفة لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب بعد عامين على الانفصال الذي وقع في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2021.

وقالت الشربيني عن عمرو دياب: “كل اللي أقدر أقوله إنه إنسان محترم وجدع، وما شوفتش منه حاجة وحشة، وهو ناجح بكل تأكيد، وكل إنسان يتذكر الأشياء الحلوة بالتأكيد”.

ورفضت الدخول في أي تفاصيل قائلة: “كنت بتكلم زمان عن علاقتنا لما كنا مع بعض، لكن دلوقتي ما ينفعش، أنا ماقدرش أطلع أتكلم عن حياة حد”.

وأشارت دينا الشربيني إلى أنها تعرضت للكثير من الانتقادات من الناس على مدار عامين بعد انفصالها عن دياب من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها دخلت إلى المستشفى بسبب السخرية منها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

مشيرة إلى أن الحضور قام برفع صورة تسخر منها، وصلت إلى درجة الاستهزاء من شكلها، بسبب النقص الكبير في وزنها، وأوضحت قائلة: “بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة أثناء وجودي في مهرجان الجونة، قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية، وتم نقلي إلى المستشفى”.

وكشفت دينا الشربيني عن تناولها دواء للتخلص من الماء في الجسم بدون استشارة الطبيب، وذلك قبل توجهها لمهرجان الجونة. وعن وضعها الحالي قالت دينا أنها لا تركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتها، لافتة إلى أن “كل ما يهمها هم أهلها”.

وأضافت الممثلة المصرية: “لو ارتبط تاني الناس مش هتعرف.. الناس لما بتعرف حاجات كتير أوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة.. أنا طلعوني حامل 4 مرات”.

واختتمت دينا الشربيني حديثها عن فترة علاقتها بعمرو دياب، بأن هناك حب في حياة كل شخص لا يمكن نسيانه، ولكن القصة لا تكتمل بالنهاية، معلقة: “أنا بالفعل قابلت هذا الشخص في حياتي ولكن لن أذكر الاسم وحاليًا أشعر بالسعادة بنسبة 1%”.

في سياق متصل، قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها لم تسمع عن نفي المطرب عمرو دياب أن أغنية "برج الحوت" كانت لها ولا تعرف القصة من الأساس.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "عمرو دياب راجل عظيم وبحترمه وبحبه جدًّا ولكن أنا مش عايزة أرد بالنيابة عنه".

وأضافت: "انا بحاول طول الوقت أكون نفسي، واللي عايز يعرف قصة الأغنية يسأل عمرو دياب نفسه ما يسألنيش أنا".

وفي وقت سابق، علقت الفنانة دينا الشربيني، خلال برومو حلقتها ببرنامج "أدينا بندردش" مع شيرين عرفة، الذي يعرض على حسابها الشخصي على"إنستجرام"، لأول مرة عن انفصالها عن المطرب عمرو دياب.

وقالت دينا الشربيني: "لو أنا ما كنتش شخص إيجابي بجد أنا كنت انتهيت، وبقيت عندي فوبيا إني أقول حاجة فالناس تترجمها على شخص معين".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني كانا قد انفصلا في يناير عام 2021، ما أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الثنائي السابق كانا قد ظهرا معًا بشكل متكرر، دون الإعلان عن ارتباطهما.