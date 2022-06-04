شاهد .. الفنانة السورية نسرين طافش تفجر الأنترنت و تستعرض وشمها الجديد وفي منطقة غير متوقعة ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة السورية نسرين طافش تفجر الأنترنت و تستعرض وشمها الجديد وفي منطقة غير متوقعة ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

حصلت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ على وشم جديد على يدها، ولفتت أنظار المتابعين بشكله المميز.

وفي التفاصيل، نشرت نسرين طافش مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تقوم بجولة بإحدى الأماكن السياحية مع مجموعة من الأشخاص، وظهرت يدها بشكل واضح، وقد طبع عليها وشم كبير من كلمات مكتوبة باللغة العربية، وبرسم عربي قديم، غطت نصف يدها.

كما وكانت ترتدي فستاناً بنقشة ورود باللونين الأبيض والاخضر طويل دون أكمام.



وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة نسرين هذه، ومنهم من تغزل بوشمها الجديد، ومنهم من أكد انه لا بد أن يكون من الحنة، ويذهب بعد أيام.