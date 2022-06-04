شاهد .. فتاة شديدة الجمال تسير دون قطعة ملابس وسط الشارع.. لن تصدق كيف كانت ردة فعل المارة !!

انت الان تتابع خبر فتاة شديدة الجمال تسير دون قطعة ملابس وسط الشارع.. لن تصدق كيف كانت ردة فعل المارة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لفتاة عارية تسير في احدى شوارع منطقة غابات مانافجات بمدينة أنطاليا جنوب غرب البلاد .

وفقًا للفيديو ظهرت الفتاة تسير عارية في أحد شوارع منطقة مانافجات في أنطاليا. ولا يعرف سبب سيرها عارية .





ومن جهته، قال مكتب والى أنطاليا، في بيان، أن الفتاة التي تظهر في الصور لديها تقرير إعاقة عقلية بنسبة 70 في المائة وأنها دخلت المستشفى بعد الإجراءات القبض عليها .