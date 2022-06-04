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شاهد .. فتاة شديدة الجمال تسير دون قطعة ملابس وسط الشارع.. لن تصدق كيف كانت ردة فعل المارة !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لفتاة عارية تسير في احدى شوارع منطقة غابات مانافجات بمدينة أنطاليا جنوب غرب البلاد .

 

وفقًا للفيديو ظهرت الفتاة تسير عارية في أحد شوارع منطقة مانافجات في أنطاليا. ولا يعرف سبب سيرها عارية .


 
ومن جهته، قال مكتب والى أنطاليا، في بيان، أن الفتاة التي تظهر في الصور لديها تقرير إعاقة عقلية بنسبة 70 في المائة وأنها دخلت المستشفى بعد الإجراءات القبض عليها .

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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