شاهد .. اللهم لا حسد.. الكاميرا تدخل ’’قصير الملوك’’ الذي تعيش فيه ياسمن عبد العزيز مع أحمد العوضي حياة الأميرات.. لن تصدق ما ستراه ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر اللهم لا حسد.. الكاميرا تدخل ’’قصير الملوك’’ الذي تعيش فيه ياسمن عبد العزيز مع أحمد العوضي حياة الأميرات.. لن تصدق ما ستراه ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

منذ انتهاء أزمتها الصحية قبل أشهر تعيش الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة استقرار فني وعاطفي، حيث توقفت عن جميع الأعمال الفنية وتفرغت لعش الزوجية مع زوجها أحمد العوضي.

وقد تداول ناشطون صوراً من الفيلا الفخمة التي يعيش فيها الزوجان وهو أشبه بقصر ملكي.

ياسمين وأحمد يحرصان على عدم اظهار كامل ديكور منزلهما، الا انه ومن خلال جولتنا على حسابات ياسمين وأحمد على انستغرام يمكننا القول انهما يتمتعان بذوق رفيع في اختيار لون الأثاث، وتنسيق قطع الديكور التي زينت الغرف.

غرفة الجلوس

في غرفة جلوس منزل ياسمين وأحمد أكثر من لون، فنلاحظ وجود غرفة جلوس مؤلفة من كنبتين باللون الزيتي، فكل شيء في هذه الغرفة يوحي بالإشراق، بدءًا من التركيز على الكنبات الخضر، وصولاً الى الكنبة من قماش مكبس تم اختيارها بلون الأزرق السماوي، اضافة الى كنب باللون البرتقالي. وعلى الرغم من هذه الألوان الصاخبة، كل شيء يدعو إلى الهدوء في المنزل.

الأبيض من الجدران

من خلال صور منزلها التي تشاركها عبر انستغرام، يظهر واضحاً حب ياسمين للون الأبيض الذي يسيطر على الجدران، وهو من الألوان الهادئة التي لا يخلو منها أي منزل، ويمنح الغرفة التي يكسوها الهدوء والراحة، هذا علماً أنّ الأبيض يصلح لكل المساحات.

تعدد الألوان غرفة الجلوس

لا شك أن جمع ياسمين لعدة ألوان في غرفة جلوس واحدة، ان دلّ على شيء، فهو يدلّ على أنها شخصية تحب أن تتلون أيامها بألوان الحياة، لتمتص السعادة والطاقة مما تختاره في ديكور منزلها.



واختارت ياسمين مصابيح باللون البيج وزعت في عدد من زوايا المنزل كما يظهر من خلال احدى فيديوهاتها التي شاركتها على انستغرام من منزلها.



صالة الجيم

أهم المعدات الرياضية المنزلية التي يجب أن تتوافر لبناء جسد مثالي، قامت ياسمين بتوفيرها في المنزل، كونها لا تملك الوقت للذهاب إلى الجيم، أو لا تفضل فكرة الخروج من المنزل وممارسة الرياضة أمام الاَخرين



مطبخ بني وستانليس

يعتبر المطبخ الركن الأساسيّ في المنزل الذي تحرص المرأة على اختيار ديكوره وألوانه ليتناسب مع ذوقها وشخصيتها، لذلك عمدت ياسمين عبد العزيز من خلال صورة كانت قد شاركتها منذ سنوات من مطبخها، إلى جعل الخشب أساسياً في ديكور المطبخ. مع اعتمادها لون الستانلس للعناصر الأساسيّة التي لا يخلو منها مطبخ.