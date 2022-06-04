شاهد .. شقيق الفنانة أصالة نصري يصورها خلسة مع زوجها.. لن تصدق ما كانا يفعلانه بالسر !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر شقيق الفنانة أصالة نصري يصورها خلسة مع زوجها.. لن تصدق ما كانا يفعلانه بالسر !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعيش الفنانة السورية اصالة نصري أجمل أيام حياتها مع زوجها الشاعر العراقي فايق الحسن بعد علاقة حب دامت لأشهر قبل الزواج.

أحبته لأنها شعرت معه بالراحة والحب والأمان، وبأنه سيكون سندها في الحياة دون أي غدرٍ، فكان لها الصديق قبل الحبيب ووقف معها في أصعب ظروف حياتها، على الاقل هذا ما أعلنته بنفسها، أما صورهما سويًا تؤكد على علاقة متينة بينهما.

اجتمعت مع شقيقها أنس نصري في مدينة الجميرة في دبي، ومارسا سويًا مع فايق الرياضة الليلية في الشوارع الخالية من الناس.

اصالة قررت أن تلعب على “السكوتر” بعيدًا عن أعين الناس، لكن كاميرا شقيقها أنس لاحقتها ونشر بعضًا من اللقطات على السوشيال ميديا.

كما نشر أنس صورة رومانسية لشقيقته مع زوجها من الخلف أي أنه لم يصوّر وجهيهما بل ظهرهما، وكأنه صوّرها خلسة، لكن ما نعرفه ويعرفه الكثيرون بأن أنس لا ينشر أي شيء دون موافقة شقيقته التي تثق به وبقراراته