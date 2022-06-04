شاهد .. السر الصادم وراء طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة انكشف للعلن واخيراً.. ارتكب غلطة عمره بهذا الفعل !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر السر الصادم وراء طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة انكشف للعلن واخيراً.. ارتكب غلطة عمره بهذا الفعل !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/04 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تفاصيل جديدة عن انفصاله عن النجمة ياسمين صبري.

وأكدت المصادر أن الانفصال وقع بسبب تعاقد الفنانة ياسمين صبري على دور البطولة في فيلم «صقر المحروسة» أمام النجم أحمد عز حيث كان يرفض أبو هشيمة عودتها للوسط الفني ووقوفها أمام أحمد عز.

وأشارت المصادر إلى ندم أبو هشيمة بعد الانفصال المفاجئ الذي وقع بعد عامين من الحب والزواج.

وتبدأ الفنانة ياسمين صبري تصوير فيلمها «صقر المحروسة» مع النجم أحمد عز مطلع شهر يوليو المقبل بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

وتلعب النجمة ياسمين صبري دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد عز في فيلم صقر المحروسة الذي ينتمي للأعمال التاريخية.

«صقر المحروسة» ينتمى إلى الأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ عز وياسمين التصوير خلال شهر يوليو المقبل.

ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامى، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين